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Карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в комментарии Украинской правде.

28 марта после телеэфира Аваков в комментарии журналисту предположил, что Украине «как минимум два месяца придется находиться, как и всей Европе, в карантинном состоянии».

На просьбу УП уточнить, идет ли речь о 2 месяцах с начала уже действующего карантина, или о дополнительных 2 месяцах, Аваков ответил: «До второй половины мая, полагаю».

Решение о продлении карантина будет принимать не только МВД, а правительство коллегиально, учитывая эпидемическое развитие ситуации в стране на конец карантина - 24 апреля.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.
ForUm

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