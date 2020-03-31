Карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в комментарии Украинской правде.
28 марта после телеэфира Аваков в комментарии журналисту предположил, что Украине «как минимум два месяца придется находиться, как и всей Европе, в карантинном состоянии».
На просьбу УП уточнить, идет ли речь о 2 месяцах с начала уже действующего карантина, или о дополнительных 2 месяцах, Аваков ответил: «До второй половины мая, полагаю».
Решение о продлении карантина будет принимать не только МВД, а правительство коллегиально, учитывая эпидемическое развитие ситуации в стране на конец карантина - 24 апреля.
25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время