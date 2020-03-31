Православные должны добросовестно самоизолироваться на карантин и помочь медикам остановить распространение коронавируса в Украине.

Фото: Тульчинская епархия

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Тульчинской епархии, об этом заявил митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан в своем обращении к верующим.

«Если мы не хотим быть самоубийцами, (а случайно заразившись, и невольными убийцами окружающих нас людей), необходимо ограничить своё присутствие в наших храмах - во имя любви к ближним и как послушание Богу!

Не исключено, что вопрос стоит более остро: быть нам или не быть как единому, здоровому духом и телом, христианскому народу Святой Руси! Поэтому мы, православные, должны добросовестно самоизолироваться на карантин и помочь нашим самоотверженным медикам обуздать распространение коронавируса в стране!», - призвал митрополит Ионафан.

Он благословил настоятелям Тульчинской епархии совершать Божественную литургию при закрытых дверях храма, максимум с одним-двумя алтарниками, с одним псаломщиком и двумя певчими внутри храма.

Архиерей напомнил, как во время ремонта храмов Дальних пещер Киево-Печерской лавры монахи служили на улице в любую погоду и по их молитвам замироточили главы преподобных.

«Пока ремонтировались храмы Дальних пещер, первые монахи вновь открытой в 1988 году Киево-Печерской лавры ночевали в неустроенных кельях на кирпичах, долго служили воскресные литургии и всенощные, Страстную седмицу и Пасху под открытым небом - и в жару и в осенние холода. А зимой уходили служить в тесные пещерные церквушки. И Господь даровал нам чудо святого мироточения от глав преподобных!», - сообщил владыка.

Митрополит Ионафан отметил, что при совершении богослужений на улице, прихожане должны находиться вне храма располагаясь на санитарно безопасном друг от друга расстоянии в 1,5 метра.

«Будем надеяться, что при таком способе отправления богослужений, по милости Божией и по молитвам о нас Предстоятеля УПЦ, Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и всея Украины, наши храмы, по настоянию внешних властей, не закроют, и что в них будет продолжаться приношение Безкровной Жертвы Христовой «о всех и за вся», о милости, здравии, прощении грехов, и о спасении всех православных христиан», - заключил митрополит.