С 2 апреля будет ограничен въезд в Ивано-Франковск. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Руслан Марцинкив.
По его словам, с целью предотвращения распространения инфицирования коронавирусом вводятся новые ограничения на время карантина.
Так, с 1 апреля будет ограничено пользование детскими, спортивными и игровыми площадками, посещение парков и рекреационных зон, водных объектов, а также запрещено распивать алкогольные и слабоалкогольные напитки и разжигать костер.
Марцинкив также сообщил, что со 2 апреля будет ограничен въезд в город без необходимости. Будут установлены КПП и будет проводиться температурный скрининг.
«Напоминаю, что за нарушение соблюдения условий карантина будет применяется ответственность согласно действующему законодательству», – подчеркнул городской голова.
Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.
25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.
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