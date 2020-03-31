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В Тернополе в реанимационном отделении больницы находится ребенок 1,5 лет с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что в Тернопольской больнице скорой помощи по состоянию на 10:00 31 марта находится 5 больных COVID-19. Это 1 житель города Залещики, 3 жителя Монастырского района, 1 житель села Остров Тернопольского района.

В Тернопольской городской детской больнице по состоянию на 10:00 31 марта на лечении находится 7 пациентов с подтвержденным COVID-19.

В инфекционном отделении - одиннадцатилетний ребенок и его мама из Монастырского района. Еще двое детей 13 и 14 лет и их мама, больные COVID-19 из Монастырского района

Также в реанимационном отделении больницы проходит лечение ребенок, которому 1,5 года, из Кременецкого района и его мама. В них подтвердили COVID-19.

Двое мужчин из Тернополя 55 и 62 лет, у которых подтвердили COVID-19 находятся на амбулаторном лечении. Медики обследовали людей, контактировавших с ними, COVID-19 - не обнаружили.

По состоянию на 10:00 31 марта в Тернопольской городской больнице №3 на изоляции находятся трое тернополян, контактировавших с больными COVID-19. Еще 393 тернополян находится на самоизоляции.

Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных (2 за последние сутки), 8 пациентов выздоровели.
ForUm

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