В Винницкой области официально утвердили свой протокол для лечения больных коронавирусом. Об этом заявила врач-инфекционистка Лариса Мороз, сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

Она отметила, что сейчас в мире нет единого протокола лечения больных коронавирусом, поэтому каждая страна имеет свой протокол. «Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой - основанный на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте. Протокол разработала кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета, он официально утвержден на уровне Министерства здравоохранения», – говорится в сообщении.

По данным ОГА, в протокол входит медикаментозное лечение еще до этапа применения аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как отметила Мороз, для лечения используют группу противомалярийных препаратов, а также препараты, применяемые при лечении СПИДа, поскольку в состав генома вируса COVID-19 входит часть генома вируса имуннодефициту человека.

Напомним, Минздрав обновил алгоритмы предоставления стационарного лечения пациентов с COVID-19.