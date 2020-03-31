Минздрав обновил алгоритмы предоставления стационарного лечения пациентов с COVID-19.

Как сообщает пресс-служба ведомства, согласно обновленным медицинским стандартам оказания медицинской помощи больным COVID-19, стационарное лечение должно обязательно предоставляться:

больным с подозрением/подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности;

пациентам, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений.

К этой группе риска относятся пациенты с тяжелым течением артериальной гипертензии, декомпенсированным сахарным диабетом, с иммуносупрессивными состояниями, тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации, онкологическими заболеваниями.

По прибытии пациента в учреждение здравоохранения проводится медицинская сортировка: по тяжести заболевания, необходимостью начинать мероприятия медицинской помощи и наличием ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома), связанного с COVID-19.

В зависимости от состояния больного и его классификации специалисты оказывают соответствующую медицинскую помощь. Всем пациентам с COVID-19, находящихся в стационаре, проводят профилактику общих осложнений.

Беременные женщины с подозрением на COVID-19 должны быть госпитализированы в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности.

Соответствующие государственные положения утверждены приказом Минздрава Украины «Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезни (COVID-19)». Они основываются на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, обновленных после распространения болезни за пределы Китая, и являются адаптированными к потребностям системы здравоохранения Украины.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных (2 за последние сутки), 8 пациентов выздоровели.