также в разделеОбщество
Умер почетный консул Украины в Хорватии 12
В Украине готовятся к развертыванию госпиталей в выставочных центрах и дворцах спорта 14
Из-за карантина набор прокуроров в САП отложили 16
В Украине подготовили 61 заведение для обсервации 39
Число возвращающихся из-за границы украинцев резко сократилось 26
Минздрав пытается не допустить пиковой заболеваемости коронавирусом 27
Минсоцполитики хочет пересчитать пенсии уже в апреле 98
За рубежом от коронавируса лечатся 30 украинцев 22
Шмыгаль: Каждый день в Украине производят более полумиллиона масок 29
Шмыгаль о карантине: Страна не может не работать полгода 43
Медведчук заявил, что в зале парламента 170 депутатов, поэтому Рада не имеет права рассматривать ни один вопрос 47
Расследование дела Шеремета продлили до июня 12
Новый глава Минздрава сравнил пандемию коронавируса с войной 37
30 марта. Картина дня 28
МВД: За отсутствие масок и шашлыки на улице штрафовать пока не будут 77
ОГП: Медицинские маски в Испанию продали по заниженной цене 34
СБУ разоблачила 79 распространителей фейков о коронавирусе 30
Діджитал-агентство Ланет CLICK: ефективні послуги інтернет-маркетингу 27

Минздрав обновил алгоритмы предоставления стационарного лечения пациентов с COVID-19.

Как сообщает пресс-служба ведомства, согласно обновленным медицинским стандартам оказания медицинской помощи больным COVID-19, стационарное лечение должно обязательно предоставляться:

  • больным с подозрением/подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности;
  • пациентам, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений.

К этой группе риска относятся пациенты с тяжелым течением артериальной гипертензии, декомпенсированным сахарным диабетом, с иммуносупрессивными состояниями, тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации, онкологическими заболеваниями.

По прибытии пациента в учреждение здравоохранения проводится медицинская сортировка: по тяжести заболевания, необходимостью начинать мероприятия медицинской помощи и наличием ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома), связанного с COVID-19.

В зависимости от состояния больного и его классификации специалисты оказывают соответствующую медицинскую помощь. Всем пациентам с COVID-19, находящихся в стационаре, проводят профилактику общих осложнений.

Беременные женщины с подозрением на COVID-19 должны быть госпитализированы в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности.

Соответствующие государственные положения утверждены приказом Минздрава Украины «Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезни (COVID-19)». Они основываются на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, обновленных после распространения болезни за пределы Китая, и являются адаптированными к потребностям системы здравоохранения Украины.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных (2 за последние сутки), 8 пациентов выздоровели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1599 грн.
39
Теги