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Португальская полиция объявила о задержании трех офицеров полицейской иммиграционной службы (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF) по подозрению в убийстве 40-летнего украинца в аэропорту Лиссабона.

Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении судебной полиции Португалии, сообщает Европейская правда.

«Судебная полиция... установила личности и задержала трех мужчин в возрасте 42, 43 и 47 лет в связи с убедительными признаками совершения преступления – убийства», - говорится в заявлении.

Задержанные являются сотрудниками полицейской Службы по делам иностранцев и границ (SEF). Следствие установило, что они, вероятно, ответственны за смерть 40-летнего гражданина Украины, который пытался незаконно въехать в страну 10 марта, заявили в полиции.

Как выяснили следователи, украинец был убит в помещении временного монтажного центра в аэропорту Лиссабона 12 марта после того, как он якобы «вызвал некоторые беспорядки».

SEF в заявлении подтвердила задержание трех своих сотрудников по подозрению в убийстве. В результате инцидента директор и заместитель директора Лиссабонского директората SEF отстранены от работы.

Министр внутренних дел Португалии заявил, что правительство приказало расследовать инцидент.

Накануне в МИД Украины подтвердили, что полиция Португалии расследует смерть украинца в аэропорту Лиссабона.

29 марта один из местных телеканалов показал сюжет, в котором говорилось, что украинца, вероятно, убили.

Глава Союза украинцев Португалии Павел Садоха сообщил, что мужчине по непонятным причинам отказали во въезде в Португалию. А когда он потребовал объяснить ситуацию, на него надели наручники, применили физическую силу и в наручниках оставили одного в комнате. У украинца произошел приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть.
ForUm

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