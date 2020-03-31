Вчера, 30 марта, в Волынской области у мужчины посмертно выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

Так, по состоянию на 10:00 31 марта на Волыни зарегистрировано 3 случая COVID-1.

«Один случай выявлен посмертно. В частности, в волынянина, который умер 29 марта, 30 марта лабораторные исследования подтвердили коронавирус. Мужчина находился на лечении в инфекционной больнице с диагнозом «пневмония», чувствовал себя удовлетворительно. Смерть наступила в результате сердечного приступа», – говорится в сообщении.

По данным ОГА, с подозрением на коронавирусную инфекцию в области зарегистрировано 10 человек.

Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных (2 за последние сутки), 8 пациентов выздоровели.