В столице создан и уже работает специальный мониторинговый центр для контроля за соблюдением киевлянами правил самоизоляции. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Мы создали в Киеве мониторинговый центр по контролю соблюдения самоизоляции больными в легкой форме, которые лечатся дома и контактерами с больными. А также - правил обсервации людьми, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи COVID-19. Мониторинговый центр уже работает над сбором информации от семейных врачей, «Киевского лабораторного центра МЗ Украины», Государственной пограничной службы, Главного управления Нацполиции, других служб, от жителей города. Мы создаем единую базу, чтобы более тщательно контролировать возможные пути распространения вируса», - сказал Кличко.

По словам мэра, мониторинговый центр не только собирает информацию. «Но и будет контролировать соблюдение режима самоизоляции. И будет помогать тем, кто изолировался, вовремя получить необходимую медицинскую помощь. Подчеркну. Мониторинг начался», - заявил мэр Киева.

«Киевляне тоже должны поучаствовать. И предоставлять информацию об известных им случаях заболеваний или людях, контактировавших с потенциально больными. Это непростая работа. Но только объединив усилия, мы сможем локализовать и остановить распространение вируса», - подчеркнул Кличко.

Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных (2 за последние сутки), 8 пациентов выздоровели. В Киеве зарегистрировано 107 случаев заболевания.