Уже 107 человек в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«За прошедшие сутки в Киеве вирус поразил еще 5 человек. Количество киевлян, которые имеют подтвержденный диагноз на коронавирус, сегодня - 107», - сказал Кличко.

Он отметил, что из лабораторно подтвержденных случаев, город получил от Государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» среди заболевших: четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина – медицинский работник. Ей 55 лет. Один из пациентов – в Александровской больнице столицы. Другие – на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных (2 за последние сутки), 8 пациентов выздоровели.