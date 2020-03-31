Министерство здравоохранения Украины разработало проект временных рекомендаций для развертывания госпиталей вне учреждений здравоохранения. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава.

Он отметил, что данный проект отправлен на обработку Институтом общественного здоровья и Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней. После этого будет рассматриваться возможность, в случае необходимости, размещения дополнительных койко-мест, в частности, в выставочных центрах, дворцах спорта и тому подобное.

«Но это можно предотвратить, если будем соблюдать условия карантина. Самоизоляция - один из эффективных путей борьбы с распространением коронавирусной болезни на территории нашей страны. И сознательное отношение украинцев позволит без паники и пиковых нагрузок преодолеть эту проблему», - подчеркнул Ляшко.

По его словам, правительство делает все для эффективной борьбы с распространением коронавирусной инфекции и подготовки системы здравоохранения. На сегодня согласован перечень из 240 учреждений здравоохранения, которые первыми будут принимать больных COVID-19. В этих больницах 67 тыс. койко-мест, из них 11 тыс. - профильные для инфекционных больных, 4188 - для изоляции больных. Количество коек интенсивной терапии - 1716. Количество аппаратов для искусственной вентиляции легких - 1882, количество врачей-инфекционистов, педиатров, терапевтов - 3700, анестезиологов - 2161.

«Это тот состав больниц и профильных специалистов первой волны, которые первыми будут оказывать медицинскую помощь больным коронавирусной болезнью. У каждой из этих больниц развернуты Государственной службой по чрезвычайным ситуациям санитарные сортировочные площадки. Именно в них, при массовом поступлении больных, будет происходить сортировка для того, чтобы не допускать больных без коронавирусной болезни в инфекционные стационары», - отметил главный государственный санитарный врач Украины.

Ляшко отметил, что для Министерства здравоохранения и впредь будет оставаться приоритетом противодействие распространению коронавирусной инфекции на территории Украины.

«Вся деятельность министерства, которая была направлена ​​и координировалась в это нелегкое время по противодействию коронавирусной болезни, будет оставаться приоритетом. Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы пиковых нагрузок и роста заболеваемости не происходило, и украинцы спокойно прошли эту эпидемию. Без значительных нагрузок как для системы здравоохранения, так и для здоровья украинцев», - подчеркнул Ляшко.

Напомним, в Украине появились временные пункты скрининговой медицинской сортировки больных COVID-19.