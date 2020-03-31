В связи с большим количеством обращений граждан относительно введенного режима по предотвращению распространения и противодействия коронавирусной инфекции COVID-19 в районе проведения операции Объединенных сил Call-центр операции предоставил разъяснения на самые актуальные вопросы.

Так, представители Объединенных сил объяснили:

- для лиц, которые имеют местную регистрацию, на передвижение в пределах и между Донецкой и Луганской областями дополнительных ограничений не вводится. Эта категория граждан также вправе проезжать на эти территории со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

При этом жителям Донецкой и Луганской областей рекомендуется без веских причин не оставлять районы постоянного проживания.

- Не ограничивается право на въезд на территорию Донецкой и Луганской областей граждан, владеющих недвижимостью в этих областях.

- В район проведения операции также будут пропускать лиц, которые следуют к месту работы при предъявлении соответствующей справки от работодателя.

- Основанием для пропуска граждан на въезд-выезд также может быть смерть близких родственников и членов семьи, что подтверждается соответствующими документами.

- Разрешение на пересечение границ областей предоставляется гражданам для осуществления лечения в особо тяжелых случаях, беременным женщинам и лицам, которые их сопровождают.

- Частным предпринимателям, организациям, предприятиям, осуществляющим обеспечение жизнедеятельности региона, разрешен въезд/выезд по предъявлению соответствующих документов.

- Отдельные решения могут приниматься на пропуск лиц, имеющих веские причины гуманитарного характера или критические жизненные обстоятельства при наличии подтверждающих документов.

При этом пересечение границ областей осуществляется только через определенные командованием Объединенных сил блокпосты с обязательным температурным скринингом без исключения всех граждан и должностных лиц с соблюдением определенных ранее процедур.

За дополнительной информацией обращайтесь в Call-центр Объединенных сил: 0 (800) 50-04-10, (097) 988-90-40, (095) 127-58-52, (044) 454-44-99.

В штабе просят относиться с пониманием к введению указанных выше ограничений и воздержаться от поездок без крайней необходимости.

Напомним, с 8:00 28 марта введены ограничения по пересечению линии проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.