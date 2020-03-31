Верховная Рада ночью приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым с 1 июля 2021 года вводится рынок земли в Украине.

Однако народные депутаты Украины зарегистрировали проекты постановлений, которыми предлагают отменить голосование за закон о рынке сельскохозяйственных земель во втором чтении.

Минздрав обновил алгоритмы предоставления стационарного лечения пациентов с COVID-19.

По состоянию на 10:00 31 марта в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных (2 за последние сутки), 8 пациентов выздоровели.

В Киеве уже 107 человек в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19, среди них медик. В столице начали диагностировать всех с воспалением легких.

В Украину прибыл самолет с новой партией ПЦР-тестов и средствами защиты.

Министерство здравоохранения определило условия работы продуктовых рынков во время карантина.

В районе населенного пункта Екатериновка на Луганщине во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине. По предварительным данным, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.

Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца — до 12 июня 2020 года.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что нардеп Гео Лерос пытался договориться о назначении в одно из министерств своего кандидата.