Правоохранительные органы должны провести полное, объективное и открытое расследование всех фактов, связанных с видеозаписью, которую обнародовал народный депутат из фракции «Слуга народа» Гео Лерос. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что упомянутые видеозаписи были обнародованы 29 марта - за день до рассмотрения в Верховной Раде важных для государства законопроектов. Не исключено, что это была целенаправленная акция для срыва голосования.

«Делали все для того, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта. Чтобы Украина никогда не приняла очень важные для нее законы», - сказал Ермак во время онлайн-брифинга.

Кроме того, он сообщил, что народный депутат, обнародовавший видеозаписи, ранее пытался договориться о назначении в одно из министерств своего кандидата. Однако Ермак остановил это назначение.

«Поэтому я считаю, что правильным будет дождаться выводов правоохранительных органов. И мы все увидим и все услышим», - отметил он.

Ермак пообещал, что власть никоим образом не будет влиять на ход расследования этого дела.

Напомним, 29 марта народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак. Депутат утверждает, что брат Ермака якобы «торговал должностями» во власти. Также часть записей обнародована в анонимном Telegram-канале «д’Ермак».

На записях видно, как Денис Ермак встречается с разными кандидатами и проводит собеседования на государственные должности в различных сферах. Он говорит, что его брат – помощник президента, и сам он тоже давно и хорошо знаком с Владимиром Зеленским.

На встречу с Денисом Ермаком претендентов приводит его помощник. А подбирать кадры помогает еще один человек, осуществивший видеозапись.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выступает за всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их правдивости. Он также считает, что Лерос перешел «красную линию», и предупредил об ответственности за «каждое слово лжи».