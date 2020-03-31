Сегодня, 31 марта в районе населенного пункта Екатериновка, что на Луганщине, во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Пострадавшему воину предоставили надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья тяжелое.

По предварительным данным, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.

В штабе подчеркнули, что применение таких боеприпасов раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий.

Напомним, за минувшие сутки, 30 марта, вооруженные формирования РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое – получили ранения и один - боевую травму.