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В Международный аэропорт «Борисполь» (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

После прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз направят в больницы и лабораторий во все регионы Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Средства защиты также будут переданы военным и работникам Государственной пограничной службы.

Кроме того, медицинские маски поступят в сети аптек, чтобы удовлетворить спрос населения.

Офис президента Украины, осуществлявший организацию доставки медицинского груза для системы здравоохранения, также способствовал ввозу в Украину экспресс-тестов и медицинских средств, закупленных отечественными предпринимателями.

Напомним, 30 марта из Республики Корея в Украину прибыл самолет с 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления COVID-19. Тест-системы доставили в инфекционные лаборатории всех областей страны.
ForUm

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