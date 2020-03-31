На сегодняшний день экспресс-тестами в Киеве протестировано почти 1900 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Лабораторно обработано 813 образцов. Еще в исследовании в Государственном учреждении «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» - 218 образцов.

«Мы начали тестировать всех пациентов с диагнозом «воспаление легких». Потому что во многих случаях осложнением перенесенного заболевания является именно поражение легких», - добавил мэр Киева.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных (2 за последние сутки), 8 пациентов выздоровели.

В Киеве – 107 больных коронавирусом, в том числе женщина-медик.