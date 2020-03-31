Столичные власти обустроили две базы для пребывания киевлян на обсервации, там есть все необходимое для временного проживания. Об этом мэр столицы Владимир Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Почти все страны мира, которые возвращают своих граждан, ввели такую ​​практику. И Киев с начала ограничительных мер подчеркивал необходимость такого шага. Столичные власти обустроили две базы для пребывания киевлян на обсервации. Там есть все необходимое для временного проживания. Жители города за это не будут платить. Одна из баз - на 200 коек - в Чернобыльской больнице на Лесном массиве», - сообщил мэр Киева.

Он отметил, что вопросом обсервации людей, прибывающих авиарейсами вчера и позавчера, занималась не столица. Людей возвращала не столица. И к городским властям по поводу их размещения не обращались.

«Но город подготовлен и мы можем размещать киевлян, которым предстоит пройти обсервацию. И я не устану призывать всех соблюдать правила и ограничения! Это - ваше здоровье и жизнь, а также - безопасность всех жителей города», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных (2 за последние сутки), 8 пациентов выздоровели. В Киеве зарегистрировано 107 случаев заболевания.