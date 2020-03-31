По состоянию на утро вторника количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в мире превысило уже 785 тысяч.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Worldometers.

На утро 31 марта количество подтвержденных случаев заражения СOVID-19 по всему миру составляет 785 807, количество смертей - 37 820, а выздоровели сейчас уже 165 659 человек.

Больше всего случаев заражения в таких государствах как США (164 253), Италия (101 739) и Испания (87 956). В Китае болезнь уже практически преодолена.

Напомним, по состоянию на 22:00 30 марта в Украине зафиксировано 548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 13 человек умерли, 8 – выздоровели.