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По состоянию на 22:00 30 марта в Украине зафиксировано 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19.

Всего 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине было 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели.
ForUm

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