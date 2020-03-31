также в разделеОбщество
Шмигаль о карантине: Страна не может не работать полгода
Медведчук заявил, что в зале парламента 170 депутатов, поэтому Рада не имеет права рассматривать ни один вопрос
Расследование дела Шеремета продлили до июня 10
30 марта. Картина дня 20
МВД: За отсутствие масок и шашлыки на улице штрафовать пока не будут 61
ОГП: Медицинские маски в Испанию продали по заниженной цене 34
СБУ разоблачила 79 распространителей фейков о коронавирусе 14
Діджитал-агентство Ланет CLICK: ефективні послуги інтернет-маркетингу 11
Украинским полярникам удалось добраться в Чили 17
Укрспирту разрешили производить сырье для антисептиков 51
В Украину прибыло 100 тысяч ПЦР-тестов для выявления коронавируса 34
В Броварах девушка выздоровела от коронавируса 26
С начала года произошло 180 лесных пожаров, половина – за последнюю неделю 19
За год заробитчане перевели в Украину более $12 миллиардов 15
Емец обвинил в своей отставке Супрун 186
ЕС выделил Украине на борьбу с коронавирусом €80 миллионов 16
Чиновников Запорожского горсовета разоблачили на миллионных «схемах» с землей 19
Военный, задавивший на бронемашине сослуживца, может отделаться небольшим сроком 19

Новый министр здравоохранения Максим Степанов сравнил пандемию коронавируса с войной, сообщает пресс-служба Минздрава. 

«Спасибо за поддержку каждому, кто понимает перед каким вызовом стоит Украина. Скажем прямо: в стране - война. И не только на востоке. Мы все оказались в эпицентре боевых действий - враг уже у дверей. Буквально. Посмотрите на мировую статистику. С момента появления первых больных коронавирусом и до отметки в 100 тыс. прошло два месяца. А от 300 до 400 тыс. - всего лишь три дня. Еще раз - три дня. И плюс 100 тыс. больных людей. А сегодня мы уже говорим о более чем 760 тыс. инфицированных», – отметил он.

Поэтому, по мнению министра, сегодня политика отошла на второй план. «На первом - жизнь и здоровье миллионов людей. Призываю думать об этом, а не о рейтингах, разногласиях и собственных амбициях. Поскольку коронавирусу безразлично, кто его жертва - учитель, шахтер или народный депутат. Палата инфекционной больницы уравняет всех», – подчеркнул Степанов.

«Мир изменился. Мы обязаны это понять. И должны рассчитывать только на собственные силы и свою армию - армию медиков. Которые должны быть экипированы, защищены, организованы. И с оружием - всем необходимым оборудованием и медикаментами. Действия Минздрава будут быстрыми и системными. И главное - я буду бороться за жизнь каждого украинца. Не только во время эпидемии», – подчеркнул он.

«Потому что коронавирус пройдет. А украинская медицина имеет еще кучу проблем, которые ждут решения. И мы их решим обязательно. Все права на ошибки уже использованы. Знаю, что вопросов много - на все отвечу. Также в режиме онлайн буду информировать о реальном положении вещей», – подытожил Степанов.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании уволила министров финансов Игоря Уманского и здравоохранения Илью Емца.

После этого Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения, а Сергея Марченко – министром финансов.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги