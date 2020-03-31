Новый министр здравоохранения Максим Степанов сравнил пандемию коронавируса с войной, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Спасибо за поддержку каждому, кто понимает перед каким вызовом стоит Украина. Скажем прямо: в стране - война. И не только на востоке. Мы все оказались в эпицентре боевых действий - враг уже у дверей. Буквально. Посмотрите на мировую статистику. С момента появления первых больных коронавирусом и до отметки в 100 тыс. прошло два месяца. А от 300 до 400 тыс. - всего лишь три дня. Еще раз - три дня. И плюс 100 тыс. больных людей. А сегодня мы уже говорим о более чем 760 тыс. инфицированных», – отметил он.

Поэтому, по мнению министра, сегодня политика отошла на второй план. «На первом - жизнь и здоровье миллионов людей. Призываю думать об этом, а не о рейтингах, разногласиях и собственных амбициях. Поскольку коронавирусу безразлично, кто его жертва - учитель, шахтер или народный депутат. Палата инфекционной больницы уравняет всех», – подчеркнул Степанов.

«Мир изменился. Мы обязаны это понять. И должны рассчитывать только на собственные силы и свою армию - армию медиков. Которые должны быть экипированы, защищены, организованы. И с оружием - всем необходимым оборудованием и медикаментами. Действия Минздрава будут быстрыми и системными. И главное - я буду бороться за жизнь каждого украинца. Не только во время эпидемии», – подчеркнул он.

«Потому что коронавирус пройдет. А украинская медицина имеет еще кучу проблем, которые ждут решения. И мы их решим обязательно. Все права на ошибки уже использованы. Знаю, что вопросов много - на все отвечу. Также в режиме онлайн буду информировать о реальном положении вещей», – подытожил Степанов.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании уволила министров финансов Игоря Уманского и здравоохранения Илью Емца.

После этого Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения, а Сергея Марченко – министром финансов.