Из Сеула (Республика Корея) в Украину прибыл самолет с 100 тыс. ПЦР-тестов производства компании SolGent для выявления COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента.

Поставка осуществила компания Caremille для нужд системы здравоохранения Украины.

После прохождения таможенных процедур по оформлению тест-системы доставят в инфекционные лаборатории всех областей страны, которые имеют надлежащие условия для хранения.

Груз доставлен в Украину по инициативе Офиса президента, координацию осуществлял чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Корея Александр Горин.

Набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции. Поэтому при его использовании нет необходимости в дополнительных реагентах. Тестирование длится от 105 до 120 минут.

Напомним, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели.