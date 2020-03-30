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По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели.

За сутки было зафиксировано 62 новых случая, сообщает пресс-служба Минздрава.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 23 случая;
  • Волинская область - 2 случая;
  • Днепропетровская область - 8 случаев;
  • Донецкая область - 6 случаев;
  • Житомирская область - 5 случаев;
  • Закарпатская область - 1 случай;
  • Запорожская область - 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 41 случай;
  • Кировоградская область - 4 случая;
  • Киев - 102 случая;
  • Киевская область - 49 случаев;
  • Львовская область - 6 случаев;
  • Луганская область - 2 случая;
  • Одесская область - 8 случаев;
  • Полтавская область - 1 случай;
  • Ривненская область - 11 случаев;
  • Сумская область - 9 случаев;
  • Тернопольская область - 60 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 1 случай;
  • Хмельницкая область - 2 случая;
  • Черновицкая область - 75 случаев;
  • Черкасская область - 50 случаев;
  • Черниговская область - 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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