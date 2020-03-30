По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели.
За сутки было зафиксировано 62 новых случая, сообщает пресс-служба Минздрава.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 23 случая;
- Волинская область - 2 случая;
- Днепропетровская область - 8 случаев;
- Донецкая область - 6 случаев;
- Житомирская область - 5 случаев;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Запорожская область - 11 случаев;
- Ивано-Франковская область - 41 случай;
- Кировоградская область - 4 случая;
- Киев - 102 случая;
- Киевская область - 49 случаев;
- Львовская область - 6 случаев;
- Луганская область - 2 случая;
- Одесская область - 8 случаев;
- Полтавская область - 1 случай;
- Ривненская область - 11 случаев;
- Сумская область - 9 случаев;
- Тернопольская область - 60 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 1 случай;
- Хмельницкая область - 2 случая;
- Черновицкая область - 75 случаев;
- Черкасская область - 50 случаев;
- Черниговская область - 2 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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