В Броварах Киевской области подтверждено выздоровление девушки, которая болела COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

«Сегодня пришел результат повторного ПЦР-теста на коронавирус 21-летней девушки, которая проходила лечение в инфекционном отделении ББКЛ. Второй тест также оказался отрицательным. Можем говорить о первом случае выздоровления от COVID-19 в Броварах!», - написал он.

По его ловам, теперь в Броварах сейчас остался один больной коронавирусом.

Сапожко отметил, что мужчина, который вернулся из отпуска в Египте, идет на поправку.

Напомним, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели.