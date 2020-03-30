После кадровых чисток в Кабмине и Генпрокуратуре олигарх Игорь Коломойский при помощи агентуры внутри фракции «Слуга народа» стал раскачивать монобольшинство Зеленского. Об этом сообщают versii.com со ссылкой на from-ua.com.

Первым сигналом «гражданской войны» стала стычка депутатов Бужанского и Лероса после нападок последнего на Ирину Верещук. Затем последовало обращение части нардепов СН к президенту против Консультативного совета, о чем договорились в Минске. В числе подписантов был и Гео Лерос. Теперь парламентские раскольники пытаются поднять бунт против Офиса президента. «Налицо формирование антипрезидентского образования в «СН», которое выступает против государственной политики по вопросу Донбасса, в частности, блокирует мирные переговоры с ОРДЛО и пытается «свергнуть» главу офиса президента Андрея Ермака, лоббирующего данные инициативы», — говорится в материале.

По данным издания, в антипрезидентскую группу Лероса входят другие одиозные депутаты, такие как лидер Майдана иностранных дел Богдан Яременко, больше известный по прозвищу «анал табу», и бывший политтехнолог партий «Батькивщина» и «ПР» Никита Потураев. «Сегодня «трио культуристов» блокирует даже минимальные миротворческие устремления новой власти, и запускает при помощи ручных СМИ Коломойского, Порошенко и Пинчука дутые сенсации о коррупции в президентском офисе, пытаясь «подкусить» главного инициатора переговоров с Донбассом Андрея Ермака», — пишет from-ua.com.

Больше влияние на раскол большинства, по данным журналистов, оказывает близкий к Коломойскому экс-гендиректор телеканала «1+1» Александра Ткаченко, который метил в кресло мэра Киева. Спонсором этого проекта называли застройщика Андрея Вавриша, который вместе с Ткаченко владеет Одесской киностудией и не скрывает своих политических и деловых связей.

Гео Лерос никогда не отличался чистоплотностью: ни политической, ни финансовой. До того как стать советником Владимира Зеленского, он был советником кума Петра Порошенко Юрия Стеця, а также его экс-соратника, киевского мэра Виталия Кличко. Лерос также фигурировал в нескольких коррупционных скандалах. После секвестра бюджета выяснилось, что «культурные проекты» Лероса обошлись украинским налогоплательщикам в 16 млрд грн. Он — продюсер большинства муралов в Киеве, режиссер фильма «A lifetime older», основатель арт-проекта Art United Us, автор украинской книги об уличном искусстве Kyiv Street Art. Словом, представитель «арт-класса», который годами кормится на патриотическом дискурсе.

Накануне выборов журналисты уличили Лероса в растрате бюджетных денег. Бюджет выделил 3,6 млн грн на муралы на «Осокорках». Эти деньги должны были пойти на закупку материалов и гонорары художникам, однако позже выяснилось, что все художники работали бесплатно. «После скандала и Стець, и Лерос обещали показать все чеки, но вместо этого устроили показуху с отчетом на 70 страницах А4, без чеков и документов, конечно) А госсекретарь министерства информации на камеру сказал, что ничего не покажут. Типа документы большой секрет и мы вам ничего не должны», — пишет издание.

Кроме того, признаки откатов обнаружили и при создании каталога Kyiv Street Art по заказу Виталия Кличко. Лерос завысил смету проекта как минимум вдвое. Многочисленные скандалы, в которые вляпывался муральщик, привели к тому, что мэр Киева решил отмежеваться от скандального советника и «продвинуть» его в список партии СН на парламентских выборах.

По данным from.ua, избранию Лероса депутатом способствовал и олигарх Сергей Левочкин. «Кадровый дефицит в свое время вынудил Зеленского воспользоваться услугами социальных лифтов, куда набились приспособленцы всех мастей, и Гео Лерос не стал исключением. Более того, по слухам, группа Левочкина обещала новому президенту поддержку в вопросах установления мира на Донбассе, что могло стать определяющим фактором при присвоении уличному художнику №23 в списке «Слуги народа», — говорится в материале.

Помимо «карьеры парламентария» и коррупции на культурных проектах, Лерос известен тем, что поддерживал легализацию марихуаны и эвтаназии, сотрудничал с различными американскими фондами, в том числе приближенными к Джорджу Соросу, а также нетрадиционной сексуальной ориентацией.