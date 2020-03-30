По состоянию на 30 марта работниками государственной лесной охраны лесохозяйственных предприятий, входящих в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины, выявлено и погашено 180 лесных пожаров, сообщили ForUm’у в пресс-службе Гослесагентства.

Общая площадь лесных пожаров составляет 183,6 га. Для тушения шести лесных пожаров пришлось привлекать сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Количество лесных пожаров за последнюю неделю увеличилось в 2 раза, а площадь – почти втрое (по состоянию на 22 марта был зафиксирован 91 пожар на площади 66,5 га). Если сравнивать с прошлым годом, то количество лесных пожаров увеличилось (на 30.03.19 было 48, а в этом уже 180), однако площадь пожаров уменьшилась (на 30.03.19 было 217,5 га, в этом - 183,6 га).

По количеству больше всего горят лесные массивы Житомирской (41 лесной пожар общей площадью 46,6 га), Херсонской (32 лесные пожары общей площадью 7,3 га), Луганской (19 лесных пожаров общей площадью 65,7 га), Одесской (18 лесных пожаров общей площадью 21,8 га), Днепропетровской (18 лесных пожаров общей площадью 6,9 га).

Два крупнейшие по площади лесные пожары произошли на Луганщине (17.03.2020 в Новоайдарском лесхозе - 16 га, 29.03 в Старобельском лесхозе - почти 40 га).

Причины возникновения лесных пожаров – человеческий фактор (85%) и наступление сухой ветреной погоды. Началось массовое выжигание стерни, другой растительности на сельскохозяйственных землях, вокруг автомобильных дорог, железных дорог, населенных пунктов, что создает реальную угрозу прилегающим лесным массивам и может привести к большим лесным пожарам.

Так, например, на Сумщине последние 10 дней массово поджигают луга на территории коммунальных агролесов, а рядом с ними горят самосевные леса. Гослесохрана и техника государственных лесхозов пытаются отбить огонь, но это не всегда получается – огонь фронтом заходит в лес государственного лесного фонда.

В Житомирской и Полтавской зачастую горят болота, огонь с которых переходит на лес.