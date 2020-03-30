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В суд направлено обвинительное заключение в отношении командира взвода эвакуационной роты одного из батальонов полка Вооруженных сил Украины. Военнослужащий обвиняется в нарушении правил вождения боевой машины, повлекшем гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что лейтенант, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ-Ч), нарушил правила буксировки, совершил наезд на военнослужащего и сдавил его между корпусами БРЭМ-Ч и танка. В результате полученных телесных повреждений пострадавший скончался по дороге в медицинское учреждение.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
ForUm

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