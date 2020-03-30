Уже 102 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции.

«В столице стремительно увеличивается количество киевлян, имеющих подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. По состоянию на сегодняшнее утро это уже – 102 человека! Мы получили от Государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» еще 20 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус», - сказал Кличко.

Среди заболевших: 11 женщин в возрасте от 29 до 61 года и 9 мужчин – от 25 до 70 лет. Один пациент госпитализирован в клиническую больницу № 4, трое – в городскую больницу № 9. Другие – лечатся дома на самоизоляции, под контролем врачей.

«Из 20 новых случаев четыре – так называемые «семейные очаги». Когда заболели несколько членов семьи», - добавил мэр Киева.

Так, по словам Кличко, из всех официально зарегистрированных более сотни случаев заболевания вылечились уже двое киевлян. Их выписали из Александровской больницы.

На сегодня в Александровской больнице находятся 38 пациентов с диагнозом коронавирус. В городской клинической больницы № 4 – 13 человек, в городской клинической больнице № 9 – 7. Другие лечатся дома на самоизоляции, под контролем врачей.

По количеству заболевших по районам столицы: Голосеевский район – 14 человек, Дарницкий – 13, Деснянский – 4, Днепровский – 2, Оболонский – 6, Печерский - 27 Подольский – 5, Святошинский – 8, Соломенский – 16, Шевченковский - 7.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели.