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С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщает Интерфакс.

Покидать квартиру можно будет только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса бытового мусора.

Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси. Магазины, аптеки и любые другие организации обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска в зданиях и на прилегающей территории.

«А в ближайшие дни – после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», - сообщается на сайте мэра Собянина.

Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает «умная» система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан.

«Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», - пообещал мэр.

Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
ForUm

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