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У еще одного народного депутата, члена фракции Слуга народа Владимира Ватрас обнаружили коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает заместитель председателя фракции Слуга народа в Верховной Раде Евгения Кравчук в Facebook.

Ватрас сейчас находится в Хмельницком в инфекционной больнице. На заседании фракции Слуга Народу в пятницу, 27 марта, его не было.

Кравчук заявляет, что со времени проведения внеочередного заседания 17 марта он находился на самоизоляции дома.

До 24 апреля в Украине объявлен карантин и чрезвычайная ситуация.

По состоянию на 10:00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последние 24 часа было зафиксировано 109 новых случаев.
ForUm

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