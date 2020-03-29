также в разделеПроисшествия
От коронавируса умер бывший замглавы Киевской ОГА Мищенко 31
В Луцке коронавирусом инфицировалась директор городской больницы 19
В Украине уже 9 летальных случаев от коронавируса 66
На Черкащине коронавирус обнаружили у младенца 62
Село на Черниговщине огласили очагом вспышки коронавируса в регионе 45
На Донбассе ранены двое военных 105
СБУ блокировала крупную контрабанду наркотиков в Запорожье 41
Первый случай коронавируса подтвердили в Черниговской области 25
Боевики стреляли из запрещенных минометов на Донбассе 27
На Житомирщине – еще 6 позитивных тестов на СOVID-19 15
В ОРДЛО – 150 человек с подозрением на пневмонию, проверить на Covid-19 нет возможности 37
В Италии от коронавируса умерла четвертая украинка 37
У умершей в Конотопе женщины подтвердили коронавирсус 17
На Прикарпатье коронавирусом заболел полицейский 14
В Украине зафиксировано уже 218 случаев заражения коронавирусом 53
На Ривненщине подтверждено 9 случаев COVID-19, одна женщина умерла 19
ООС: Пять обстрелов, случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано 20
На Закарпатье подтвержден первый случай COVID-19 19

По состоянию на 10:00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последние 24 часа было зафиксировано 109 новых случаев.

Об этом сообщает Минздрав.

По данным Центра общественного здоровья, за сутки было подтверждено 109 новых случаев заражения коронавируса. Случаи подтверждены.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 марта

  • Винницкая обл. - 22 случая;

  • Волынская обл. - 2 случая;

  • Днепропетровская обл. - 6 случаев;

  • Донецкая обл. - 2 случая;

  • Житомирская обл. - 5 случаев (1 летальный);

  • Закарпатская обл. - 1 случай;

  • Запорожская обл. - 11 случаев;

  • Ивано-Франковская обл. - 41 случай (3 летальных);

  • г. Киев - 82 случая;

  • Киевская обл. - 45 случаев;

  • Кировоградская обл. - 4 случая;

  • Львовская обл. - 5 случаев;

  • Луганская обл. - 2 случая;

  • Одесская обл. - 8 случаев;

  • Полтавская обл. - 1 случай;

  • Ровенская обл. - 9 случаев (2 летальных);

  • Сумская обл. - 6 случаев (1 летальный);

  • Тернопольская обл. - 57 случаев (1 летальный);

  • Харьковская обл. - 1 случай;

  • Херсонская обл. - 1 случай;

  • Хмельницкая обл. - 1 случай;

  • Черкасская обл. - 46 случаев;

  • Черновицкая обл. - 59 случаев (1 летальный);

  • Черниговская обл. - 1 случай.

Напомним, количество летальных случаев в результате осложнений от заражения коронавирусом в Украине возросло до девяти человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

118
Теги