По состоянию на 10:00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последние 24 часа было зафиксировано 109 новых случаев.
Об этом сообщает Минздрав.
По данным Центра общественного здоровья, за сутки было подтверждено 109 новых случаев заражения коронавируса. Случаи подтверждены.
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 марта
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Винницкая обл. - 22 случая;
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Волынская обл. - 2 случая;
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Днепропетровская обл. - 6 случаев;
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Донецкая обл. - 2 случая;
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Житомирская обл. - 5 случаев (1 летальный);
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Закарпатская обл. - 1 случай;
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Запорожская обл. - 11 случаев;
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Ивано-Франковская обл. - 41 случай (3 летальных);
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г. Киев - 82 случая;
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Киевская обл. - 45 случаев;
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Кировоградская обл. - 4 случая;
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Львовская обл. - 5 случаев;
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Луганская обл. - 2 случая;
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Одесская обл. - 8 случаев;
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Полтавская обл. - 1 случай;
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Ровенская обл. - 9 случаев (2 летальных);
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Сумская обл. - 6 случаев (1 летальный);
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Тернопольская обл. - 57 случаев (1 летальный);
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Харьковская обл. - 1 случай;
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Херсонская обл. - 1 случай;
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Хмельницкая обл. - 1 случай;
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Черкасская обл. - 46 случаев;
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Черновицкая обл. - 59 случаев (1 летальный);
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Черниговская обл. - 1 случай.
Напомним, количество летальных случаев в результате осложнений от заражения коронавирусом в Украине возросло до девяти человек.
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