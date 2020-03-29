Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram написал, что правительство предлагает до конца 2020 года выплачивать чиновникам с заработной платой более 10 «минималок» (47 тысяч гривен) лишь половину. Эти деньги Кабмин планирует использовать для поддержки людей и бизнеса во время пандемии коронавируса.

«На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет Министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время, топ-чиновники должны понимать ситуацию и „затянуть пояса“», — написал Шмыгаль.

«Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 „минималок“ (сейчас 47 тысяч гривен), получали только половину. Исключение — работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по госбезопасности и обороне», — добавил премьер.

Также, по словам Шмыгаля, правительство хочет на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

Напомним, Кабинет министров Украины завершил предварительную работу над поправками в Госбюджет, расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранены.