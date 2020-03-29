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Кабинет министров Украины завершил предварительную работу над поправками в Госбюджет, расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранены.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Расходы Стабилизационного фонда, о котором много говорили в последние дни, будут направлены на людей. А именно: дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью; пособия пенсионерам; выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемических мероприятий потеряли работу; предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу», — рассказал глава правительства.

Ранее стало известно, что Минфин планирует лишить финансирования все направления деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта. В госбюджете на 2020 год на расходы этого ведомства было предусмотрено 15,4 млрд грн, после планировавшихся сокращений финансирование урезалось бы на 7 млрд грн.

Напомним, премьер-министр ранее заявил, что чрезвычайная ситуация не ставит крест на экономике.
ForUm

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