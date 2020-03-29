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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабмина и главными ведомствами, которые ответственны за мероприятия по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом сообщает Офис президента.

Глава государства обсудил нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Украине и мире, а также меры, принимаемые для предотвращения распространения инфекции.

По словам Зеленского, уже второй самолет привез в Украину средства для индивидуальной защиты, дезинфекции, необходимое медицинское оборудование.

«У производителей огромные очереди за вещами, необходимыми для преодоления инфекции. Но для украинского правительства они делают приоритет, благодаря чему нам не нужно ждать закупки недели. На следующей неделе мы ожидаем прибытие еще нескольких самолетов», — сказал Зеленский.

Кроме того, во время совещания обсудили готовность учреждений здравоохранения к принятию больных коронавирусом, обустройство новых объектов для обсервации тех, у кого может быть подозрение на болезнь, а также необходимость обеспечения населения средствами дезинфекции и защиты.

Зеленский заявил, что в каждой аптеке должны быть маски и «не по завышенным в десятки раз ценам, а по нормальным, доступным».

«И важно, чтобы были защищены наши медики, ведь они сегодня фактически на передовой. Должны быть защищены нацгвардийцы и обязательно — наши военные», — сказал глава государства.

По состоянию на 10:00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последние 24 часа было зафиксировано 109 новых случаев.
ForUm

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