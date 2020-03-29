Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Из положительного — двое киевлян, имевших заболевание COVID-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы», — говорится в сообщении.

Он также рассказал о 8 новых подтвержденных случаях в Киеве. Заразились четверо женщин от 20 до 40 лет, 11-летняя девочка и трое мужчин от 33 до 40 лет.

«Среди них — врач частной клиники, котопый осматривал инфицированную пациентку, которая прибыла из-за рубежа. Шестеро киевлян, которые заболели, на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. По одному пациенту госпитализированы в Александровскую больницу и клиническую больницу номер 4», — отметил городской голова.

Всего в Киеве 82 случая инфицирования.

По состоянию на 10:00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последние 24 часа было зафиксировано 109 новых случаев.