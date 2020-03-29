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Людей, которые переносят коронавирус в легкой форме, не будут госпитализировать в больницу.

Об этом на брифинге сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Такие люди должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением.

«Мы также предполагаем внедрение клинической сортировки, то есть госпитализировать в больницу должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под медико-санитарным наблюдением», — заявил Ляшко.

По состоянию на 10:00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последние 24 часа было зафиксировано 109 новых случаев.
ForUm

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