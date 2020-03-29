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Сообщество Семьи Небесной сотни обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с требованием вернуть заместителю генпрокурора Виктору Трепаку руководство департаментом по делам Майдана.

Об этом говорится в обращении организации в Facebook.

«Мы требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку и обеспечить возможность продолжить работать в режиме последнего месяца. Также требуем отстранить от дел Майдана Андрея Любовича, так как он был причастен к преследованию активистов во время Майдана 2013−2014 г., в этом мы видим конфликт интересов. В противном случае — мы требуем отставки Ирины Венедиктовой с должности Генерального прокурора», — говорится в сообщении.

Родственники Небесной считают, что именно при содействии Виктора Трепака наметились положительные сдвиги в делах Майдана.

Андрей Любович во время Майдана был начальником следственного управления в прокуратуре Днепропетровской области. Тогда прокуратура участвовала в задержаниях активистов.

В организации считают, что Венедиктова «фактически меняет вектор расследования дел Майдана, назначая курирующим заместителем департамента человека с антимайдановскими взглядами».

Ранее сообщалось, что недавно назначенная на должность генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова отстранила от дела об убийстве Екатерины Гандзюк своего заместителя Виктора Трепака. Оно перешло новому заместителю Алексею Симоненко.
ForUm

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