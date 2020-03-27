Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что отставка ее заместителя Виктора Трепака является его решением.

«Отстранение Трепака от дела Гандзюк». По новому распределению обязанностей департамент надзора за специальными органами правопорядка переходит под руководство Симоненко Алексея Юрьевича. За Виктором Николаевичем остаются те важные дела, которые он проводил. О чем мы с ним проговорили сегодня утром. И это его решение, если он решит уйти. Группа прокуроров в деле остается та же», - написала она в Facebook.

«Все, что я не делаю на сегодняшний день – разгоняется как «зрада». Для меня важно мнение гражданского общества и я никогда не отвернусь и не промолчу, оставив в воздухе вопросы, которые всех беспокоят», - добавила Венедиктова.

Ранее адвокат Маси Найем сообщил, что Венедиктова устранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, которые расследовала СБУ, в частности, о нападении на активистку Катерину Гандзюк.