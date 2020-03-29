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За последние сутки, 28 марта, на Донбассе боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военнослужащих получили ранения. За текущие сутки потерь нет.

Об этом говорится в суточной сводке операции Объединенных сил.

Оккупационные войска обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской винтовки и стрелкового оружия.

Одиннадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

Неподалеку Красногоровки враг дважды обстрелял украинские позиции из 120-мм минометов, выпустив 24 мины.

Вблизи Водяного оккупанты два раза осуществили обстрел опорных пунктов подразделений Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, выпустив всего 23 мины, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески враг выпустил 9 мин с 120-мм минометов, а неподалеку Павлополя вел огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 5 мин.

По окрестностям Марьинки оккупанты дважды вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

По украинским военным в Старогнатовке противник совершил два обстрела из стрелкового оружия, а неподалеку Опытного применил автоматический станковый гранатомет.

Украинские военные немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника, заставляя его прекратить обстрелы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север враг четыре раза обстрелял украинские позиции:

Рядом с населенным пунктом Орехово противник выпустил 5 мин 120 калибра.

У Зайцева враг вел огонь с использованием автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку населенных пунктов Шумы и Хутор Вольный оккупанты обстреляли позиции военнослужащих Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия.

В ответ подразделения Объединенных сил дежурными огневыми средствами заставили вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокационные обстрелы.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Также сообщается, что случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, в штабе ООС уточнили информацию о запрете въезда в Луганскую и Донецкую области.
ForUm

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