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Зону ООС закрывают на въезд из трех областей 135

С 28 марта введено ограничение на въезд в Луганскую и Донецкую области в зону проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей, что коснется некоторых категорий граждан. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Данные меры предусматривают, что пересечение линии проведения операции ОС со стороны Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей ограничено для людей, не имеющих регистрации на территории Донецкой и Луганской областей.

Также ограничено перемещение людей, которые зарегистрированы и проживают в Луганской и Донецкой областях, на территории Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Жителям Донецкой и Луганской областей также рекомендуется без веских причин не покидать районы постоянного проживания.

Пересечение границы областей разрешено:

лицам, которые являются перевозчиками продуктов питания, промышленных товаров и товаров первой необходимости и обеспечивают жизнедеятельность гражданского населения;

лицам, которые являются представителями предприятий и организаций, предоставляющих услуги связи, на служебном авто;

лицам, которые зарегистрированы на территории других областей Украины и работают на предприятиях, расположенных на территории Луганской и Донецкой областей, или наоборот;

медицинским работникам, в случае необходимости, будут привлекаться к оказанию помощи по ликвидации последствий вспышки вируса COVID-19;

работникам средств массовой информации, при наличии аккредитации для работы в районе операции Объединенных сил;

представителям международных миссий ОБСЕ, ООН и МККК;

представителям органов военного управления, воинских частей, баз хранения, которые осуществляют обеспечение продовольствием и материально-техническими средствами в районе проведения ООС;

лицам, которые осуществляют логистическое обеспечение подразделений и служб, включенных в состав ООС

Исключения будут предприниматься лишь в случае возникновения у граждан причин гуманитарного характера или при критических жизненных обстоятельствах при наличии соответствующих документов.

Напомним, РФ разрешила въезд в страну жителям ОРДЛО.
ForUm

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