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В Черкасской области в городе Умань коронавирусную инфекцию обнаружили у 6-месячного ребенка.

Как заявил городской голова Умани Александр Цебрий, в целом в течение субботы, 28 марта, в городе было официально подтверждено четыре новых случая инфицирования.

«Вчера в нашу инфекционную больницу обратились шесть человек. У них были взяты анализы и отправлены в город Черкассы. И сегодня у нас есть подтвержденных четыре случая заражения в городе Умани… Из четырех инфицированных — один ребенок шести месяцев. Все они находятся в нашей инфекционной больнице», — сказал Цебрий в видео, опубликованом в Facebook.

Мэр Умани призвал жителей города не паниковать и придерживаться карантинного режима.

Напомним, село на Черниговщине огласили очагом вспышки коронавируса в регионе.
ForUm

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