Населенный пункт Комаровка Борзнянского района объявили очагом вспышки коронавируса в Черниговской области. Об этом сообщается на странице Facebook главы области Сергея Прокопенко.

По его словам, в населенном пункте, где был зафиксирован случай заражения COVID-19, будет действовать особый режим проведения противоэпидемических мер, а также особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств через два контрольно-пропускных пункта. На КПП будут дежурить медики и полицейские, а въезд-выезд из Комаровки будет осуществляться только при наличии документа, удостоверяющего личность.

«Решение вступает в силу безотлагательно. Мы не закрываем населенный пункт, мы устанавливаем особый режим въезда и выезда, чтобы ограничить выезд контактным лицам и максимально минимизировать распространение вируса», - отметил Прокопенко.

Глава Черниговской области также призвал жителей Комаровки перейти на максимальный режим самоизоляции.