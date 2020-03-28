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В Киеве уже 74 человека имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

«Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины еще 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заболели 10 мужчин в возрасте от 25-ти до 54-х лет. И девять женщин — от 17-ти до 62-х лет.

Девять пациентов госпитализированы в Александровской больнице столицы. Пятеро — в городскую клиническую больницу № 4. Еще трое — в клиническую больницу № 9. А двое заболевших киевлян — в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

По словам Кличко, Киев закупил оборудование для ПЦР, позволяющее исследовать материал слизистой пациента. В первую очередь будут тестировать киевлян с симптомами и подозрением на коронавирус.

«Еще раз обращаюсь ко всем: ограничьте социальные контакты! Не относитесь легкомысленно к угрозе, которую несет распространение коронавируса. Мы должны остановить его расползание вместе», — отметил Кличко.

По состоянию на 10:00 субботы, 28 марта, в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослый 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая.
ForUm

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