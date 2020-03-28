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В Запорожской области от коронавируса выздоровел шестой человек в Украине.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Виталий Туринок в Facebook.

«Радостная весть для всей Запорожской области» — написал Туринок, отметив, что это первый случай выздоровления в области.

По его словам, выздоровела женщина, которая заболела 15 марта после того, как она вернулась из Египта.

Ее сегодня выписали из больницы. Два последних лабораторных исследования на коронавирус у нее имели негативный результат.

Напомним, в Украине от коронавируса умерли 8 человек.
ForUm

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