Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Виталий Туринок в Facebook.

«Радостная весть для всей Запорожской области» — написал Туринок, отметив, что это первый случай выздоровления в области.

По его словам, выздоровела женщина, которая заболела 15 марта после того, как она вернулась из Египта.

Ее сегодня выписали из больницы. Два последних лабораторных исследования на коронавирус у нее имели негативный результат.

Напомним, в Украине от коронавируса умерли 8 человек.