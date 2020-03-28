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За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано три летальных случая от COVID-19: по одному в Ровненской, Сумской области и Ивано-Франковской областях. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

«За прошедшие сутки зарегистрировано три летальных исхода от коронавирусной болезни: 1 в Ровенской области, 1 в Сумской области, 1 в Ивано-Франковской области (пациент умер раньше, однако вчера случай был подтвержден лабораторно)», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ранее в Украине умерли пять человек от коронавирусной болезни. Преимущественно это люди пожилого возраста или пациенты, которые длительное время занимались самолечением и слишком поздно обратились к врачам.

Напомним, по состоянию на утро субботы, число заболевших COVID-19 в Украине выросло до 311.
ForUm

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