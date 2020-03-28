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По состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.

Об этом сообщает Минздрав.

Напомним, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине зафиксировано 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели.

 

В мире уже зафиксировано более 500 тысяч случаев заражения коронавирусом, от его осложнений умерло более 24 000 человек.
ForUm

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