На фоне вспышки новой коронавирусной инфекции, по состоянию на вечер пятницы, 27 марта, из-за границы эвакуировали 109 448 украинцев.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Facebook.
По данным ведомства, 27 украинцев лечатся от COVID-19 в иностранных медучреждениях.
Больше всего, а именно пятеро украинцев, заболели новой коронавирусной инфекцией в Италии. Еще по четверо получают медицинскую помощь в Германии и Доминиканской Республике, трое в Австрии, по двое в ОАЭ, Нигерии и Польше, а также по одному в Испании, США, Нидерландах, Швейцарии и на Сейшельских островах.
На карантине сейчас находится 161 наш гражданин.
Также сообщается, что восемь украинцев уже выздоровели и выписались из медучреждений.
Напомним, зону ООС закрывают на въезд из трех областей.
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