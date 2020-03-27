Власть может разрешить работу отдельных продуктовых рынков во время карантина при условии выполнения ими ряда правил.

Об этом сказал на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

«Сейчас мы отрабатываем вопрос о продуктовых рынках. Если рынки будут придерживаться данных норм и противоэпидемических мероприятий, часть из них сможет работать, а часть все же будет закрыта. Поскольку большое скопление одновременно возле продуктового лотка и т.п. может привести к инфицированию именно людей, которые находятся на этом рынке», - отметил Ляшко.

По его словам, одновременно власть понимает важную роль вопроса обеспечения населения продуктами, пищевой безопасности. «Поэтому это должно быть взвешенное решение. Сегодня мы его рассмотрим на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и будет выдано отдельное распоряжение или постановление главного государственного санитарного врача о том, какие именно рынки не должны функционировать во время карантина», - сказал чиновник.

Напомним, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине зафиксировано 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели.