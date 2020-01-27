Святошинский райсуд Киева в порядке специального судебного производства признал виновным судью Ялтинского городского суда АР Крым в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, сообщает пресс-служба ОГП.

В ходе судебного разбирательства установлено, что гражданин Украины - судья указанного суда в марте-ноябре 2014 г. обеспечивал становление и укрепление оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в создании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.

Кроме того, он, будучи назначенным на должность судьи так называемого «Ялтинского городского суда Республики Крым Российской Федерации», выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым.

Таким образом, указанное лицо умышленно оказало помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства.

Всего на судебном рассмотрении и на стадии досудебного расследования находятся более 300 уголовных производств по факту государственной измены судей.

Как сообщал ForUm, предыдущий такой приговор вынесен 22 января.