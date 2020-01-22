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Святошинский райсуд Киева в порядке специального судебного производства признал виновным судью Красногвардейского районного суда АР Крым в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), назначив наказание - 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В ходе судебного разбирательства установлено, что гражданин Украины – судья указанного суда в марте-ноябре 2014 г. обеспечивал становление и укрепление оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в создании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым. Кроме того, он, будучи назначенным на должность судьи так называемого «Красногвардейского районного суда Республики Крым Российской Федерации», выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым.

Таким образом, указанное лицо умышленно оказало помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства.

Всего в ходе судебного разбирательства находятся более 100 уголовных производств по фактам государственной измены судей.
ForUm

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